«Тоттенгем» переміг «Іпсвіч» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium. 18-річний Лука Вільямс-Барнетт, який уперше вийшов у стартовому складі основної команди, відкрив рахунок на 15-й хвилині, а на 51-й асистував Домініку Соланке. Про матч повідомляє The Guardian.

Гол і результативна передача

Вільямс-Барнетт забив після подачі Педро Порро на дальню стійку. Він випередив Абдула Уаттару та спрямував м’яч у ворота коліном. За даними видання, футболіст став наймолодшим автором гола «Тоттенгема» у Прем’єр-лізі з часів Гарета Бейла у 2007 році.

У другому таймі Вільямс-Барнетт прорвався лівим флангом, обіграв Дарнелла Ферлонга та віддав передачу Соланке, який забив другий м’яч. Для нападника це був перший гол на цьому стадіоні з березня.

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Перевага господарів

«Тоттенгем» володів м’ячем 64% ігрового часу та завдав вісім ударів у площину воріт проти трьох у «Іпсвіча». Мохаммед Кудус у першому таймі влучив у стійку зі штрафного, а Джеймс Меддісон не зміг переграти воротаря Крістіана Волтона.

Головний тренер «Тоттенгема» Роберто Де Дзербі спостерігав за грою з трибун, відбуваючи одноматчеву дискваліфікацію. Перемога стала для його команди четвертою в останніх п’яти матчах чемпіонату.

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