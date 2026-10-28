Villa Vie припинила роботу Odyssey, пасажирів висаджують у Камбоджі — The Japan Times

У Камбоджі круїзна компанія Villa Vie Residences припинила роботу лайнера Odyssey, який здійснював навколосвітню подорож, через «надзвичайні» витрати на пальне. Судно, розраховане на 650 пасажирів, пришвартоване в Сіануквілі, а компанія координує висадку людей і пошук для них тимчасового житла, повідомляє The Japan Times.

Проживання та транспорт

Засновник Villa Vie Мікаель Петтерсон заявив, що компанія оплатить проживання та транспорт для мешканців судна. Водночас вона не надаватиме їм коштів на виїзд із Камбоджі. У заяві Villa Vie визнала, що ситуація є складною та дестабілізаційною для мешканців лайнера, членів екіпажу й працівників.

Odyssey здійснював подорож із жовтня 2024 року. На відміну від звичайних круїзних пасажирів, його мешканці орендували каюти, володіли ними або оформлювали оренду з подальшим викупом. За даними рекламного буклета компанії, каюта для постійного проживання коштувала від майже 130 тисяч до 440 тисяч доларів за люкс, а щомісячні платежі становили від 2 тисяч до 10 тисяч доларів.

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Зростання вартості пального

У Villa Vie заявили, що від початку війни США та Ізраїлю проти Ірану витрати компанії на пальне зросли більш ніж на 300%. Середні витрати на пальне на одну каюту, які раніше становили близько 1,8 тисячі доларів на місяць, сягнули 8 тисяч доларів. Компанія зазначила, що не може просто перекласти таке підвищення витрат на мешканців лайнера.

Від початку війни наприкінці лютого Odyssey намагався зменшити споживання пального, уповільнюючи маршрут і довше залишаючись у портах. Однак ці заходи не компенсували витрат. Villa Vie планує протягом 60 днів оцінити варіанти реструктуризації та рекапіталізації. Згідно з маршрутом, оновленим 20 жовтня, лайнер у 2026 році заходив до портів від Тонги до Австралії та мав завершити рік в Індії.

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