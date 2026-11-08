Віллі Гатчінсон переміг Джошуа Буатсі й завоював титул WBC — BBC Sport

У Манчестері, Велика Британія, шотландський боксер Віллі Гатчінсон переміг лондонця Джошуа Буатсі та став чемпіоном WBC у напівважкій вазі. У реванші судді віддали перемогу Гатчінсону з рахунками 117:112, 115:113 і 115:113.

Як повідомляє BBC Sport, для 28-річного Гатчінсона це була 21-ша перемога за двох поразок у професійній кар'єрі. Він узяв реванш за програш Буатсі роздільним рішенням суддів у першому поєдинку 2024 року. Тоді Буатсі двічі відправляв суперника в нокдаун.

Титул замість тимчасового поясу

Суботній бій спочатку мав визначити володаря тимчасового титулу WBC. Однак поєдинок отримав статус титульного після того, як американець Девід Бенавідес відмовився від пояса WBC, щоб перейти до першої важкої ваги.

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Гатчінсон став восьмим британським чемпіоном світу в напівважкій вазі та першим із 2017 року, коли титулом володів Нейтан Клеверлі. Перед боєм спортсмен розповідав, що ще в 13 років записав у щоденнику свою мрію стати чемпіоном WBC.

Перевага Гатчінсона в реванші

У другому поєдинку Гатчінсон успішніше діяв у центрі рингу, застосовував швидкі серії джебів і змінював стійку. Буатсі намагався працювати по корпусу, як у першому бою, але цього разу суперник знаходив відповіді на його атаки. У заключних раундах Буатсі пішов уперед, проте Гатчінсон втримав перевагу до фінального гонга.

Після перемоги Гатчінсон викликав на бій британця Ентоні Ярда, який був присутній у залі. Серед потенційних суперників нового чемпіона також згадують переможця бою Дмитра Бівола та Каллума Сміта за інші три титули в напівважкій вазі, запланованого на 12 грудня, а також Бена Віттакера, третього номера рейтингу WBC і володаря срібного поясу організації.

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