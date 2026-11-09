Вімборн Таун прийме Бредфорд Сіті у другому раунді FA Cup — BBC Sport

Вімборн Таун, клуб сьомого рівня, зіграє вдома проти Бредфорд Сіті у другому раунді FA Cup. У першому раунді команда здолала представника Ліги 2 Кроулі Таун, забивши два м’ячі, та вперше вийшла до другого раунду турніру.

Суперник із Ліги 1

Бредфорд Сіті підходить до матчу після перемоги над Марін із рахунком 7:0. Клуб посідає сьоме місце в третьому за силою дивізіоні. Про результати жеребкування другого раунду повідомляє BBC Sport.

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Ще один матч другого раунду зведе Довер Атлетік із Лестер Сіті — колишнім переможцем Прем’єр-ліги та FA Cup. Солсбері, який у попередній грі розгромив Шолінг 6:0, прийматиме Блекпул на стадіоні «Рей Мак».

Інші пари та призові

АФК Файлд прийме Лутон Таун, який очолює Джек Вілшер, а Гайзлі АФК зі сьомого рівня зустрінеться з Ноттс Каунті з Ліги 1. Матчі другого раунду заплановані на вікенд, що починається у п’ятницю, 4 грудня. Переможці отримають 79 500 фунтів стерлінгів призових, тоді як клубам, що програють, гарантовано 21 200 фунтів.

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