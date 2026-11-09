Вінгер Ламін Ямаль пропустить матч Іспанії з Чехією — Interia Sport

Вінгер «Барселони» Ламін Ямаль не вирушить зі збірною Іспанії на матч проти Чехії, який відбудеться 12 листопада у Празі. Як повідомляє Interia Sport, футболіста виключили зі списку гравців, які мали приєднатися до національної команди.

Проблеми з коліном після матчу

За інформацією Mundo Deportivo, після гри з «Атлетіко» «Барселона» провела обстеження, яке виявило дискомфорт у правому коліні 19-річного футболіста. У каталонському клубі почали домагатися його виключення зі складу збірної, зокрема через складну ситуацію з травмованими гравцями.

Ямаль був одним із ключових футболістів «Барселони» у виїзному матчі проти «Атлетіко» на стадіоні «Метрополітано». Після невдалого для каталонців першого тайму команда Гансі Фліка перемогла з рахунком 2:1. У другій половині зустрічі вінгер віддав результативну передачу на Ферміна Лопеса, чий гол приніс «Барселоні» перемогу.

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Можливе повернення до збірної

Журналістка COPE Хелена Кондіс повідомила, що в «Барселоні» не вважають ситуацію Ямаля серйозною травмою. За її даними, йдеться радше про значну втому після матчу з «Атлетіко».

Після гри з Чехією збірна Іспанії також має провести матч проти Англії. За даними Interia Sport, Ямаль може приєднатися до команди на цю зустріч, якщо це дозволить його фізичний стан.

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