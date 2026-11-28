Вінгер збірної Уельсу Луї Ріс-Замміт через хворобу не зіграє в заключному матчі Nations Championship проти Японії. Поєдинок відбудеться в суботу, 28 листопада, на Allianz Stadium у Твікенемі.

Зміни у складі Уельсу

За даними BBC Sport, 25-річного Ріс-Замміта спочатку включили до стартового складу в четвер. Його замінить вінгер «Скарлетс» Елліс Мі, а гравця «Оспрейс» Тома Роджерса додали до лави запасних.

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Регбіст «Бристоля» до цього виходив у стартовому складі в усіх трьох листопадових матчах збірної Уельсу. Він заніс спробу в переможній грі проти Нової Зеландії, що завершилася з рахунком 35:28. Також Ріс-Замміт віддав передачу, після якої Блер Мюррей заніс спробу в матчі з Австралією, програному валлійцями з рахунком 26:29.

Боротьба за дев’яте місце

Збірні Уельсу та Японії посіли п’яті місця у своїх секціях Nations Championship і в очному матчі боротимуться за дев’яту позицію турніру. Луї Ріс-Замміт провів за збірну Уельсу 46 міжнародних матчів.

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