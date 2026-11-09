Вінгер збірної Англії Феї-Вабосо пропустить решту Чемпіонату націй — BBC Sport

Вінгер збірної Англії з регбі Іммануель Феї-Вабосо пропустить решту Чемпіонату націй через травму гомілкостопа, якої зазнав у матчі проти Австралії. Про це повідомляє BBC Sport.

23-річний гравець травмувався у першому таймі переможної для Англії гри з Австралією, що завершилася з рахунком 45:22. Епізод стався на 32-й хвилині після захвату типу hip-drop, виконаного австралійським пропом Ангусом Беллом. За цей захват Белл отримав жовту картку. Після перерви Феї-Вабосо на фланзі замінив Генрі Поллок, який зазвичай грає у лінії форвардів.

Втрати перед матчем із Японією

У найближчому матчі з Японією збірна Англії також не зможе розраховувати на центрового Себа Аткінсона, форварда Оллі Чессема та фулбека Джорджа Фербенка. Аткінсон має проблему зі стегном, Чессем травмував плече, а Фербенк пропустить щонайменше гру з Японією через дискомфорт у паху.

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Досвідчений фланкер Том Каррі також не зіграє цієї осені, оскільки відчув дискомфорт у стегні. Через відсутність Аткінсона Англії може знадобитися нове поєднання центрових: на позиції внутрішнього центру можуть зіграти Фрейзер Дінґволл або Макс Оджомо.

Зміни у складі

До складу з 36 гравців викликали Макса Гікса з «Ньюкасла», який ще не має матчів за національну команду, а також Джека Кеннінгема з «Гарлеквінз». До заявки також увійшли скрам-гаф Арчі Макпарленд, центр Макс Оджомо та вінгери Ноа Калорі й Тобіас Елліотт.

Після матчу з Японією на «Твікенгемі» англійці 21 листопада зіграють проти Нової Зеландії на «Альянц Стедіум». Фінальний вікенд Чемпіонату націй відбудеться 27–29 листопада.

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