Вінярський не поділяє діагональних Варти на першого і другого — Interia Sport

У польському Заверці тренер «Алурон CMC Варти» Міхал Вінярський заявив, що наразі не вважає Каміля Рихліцького або Бартломея Болондзя беззаперечним першим діагональним. За його словами, обидва волейболісти мають бути готовими виходити на майданчик і підміняти один одного залежно від форми. Про це повідомляє Interia Sport.

Конкуренція за стартовий склад

Рихліцький представляє збірну Італії. Він народився у Люксембурзі й раніше виступав за національну команду цієї країни. До «Варти» він приєднався після виступів за ЗАКСА з Кендзежина-Козьле, де став найрезультативнішим гравцем чемпіонату.

Сезон у стартовому складі команди із Заверця розпочав Болондзь, який влітку демонстрував хорошу форму у збірній Польщі під керівництвом Ніколи Грбича. Рихліцький чотири рази виходив у стартовій шістці після того, як певний час залишався серед запасних.

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Італійський волейболіст назвав цю ситуацію незвичною для себе, адже в попередніх командах мав стабільне місце в основному складі. Водночас він вважає конкуренцію корисною: на тренуваннях команда має дві сильні шістки.

Матч із Ресовією

Після поразки від ГКС Катовиці та невдачі в матчі за AL-KO Суперкубок Польщі «Варта» поліпшила результати. У грі проти «Ассеко Ресовії» з Жешува команда перемогла з рахунком 3:0, а Рихліцький набрав 13 очок і виконав чотири ейси.

На той момент клуб із Заверця посідав друге місце в таблиці, поступаючись лише непереможному «Богданка ЛУК Люблін». Наступний матч «Варта» мала провести 14 листопада проти «Стілона» з Гожува, який ішов 11-м. Рихліцький зазначив, що для нього та Болондзя ключовою якістю впродовж сезону буде терпіння, оскільки команда потребуватиме обох діагональних.

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