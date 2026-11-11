Вінісіус Жуніор запросив 13-річного Захера із Судану на матч Реала — BBC News

Футболіст мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор записав відеозвернення для 13-річного Захера із Судану, який утратив обидві ноги внаслідок удару безпілотника в Хартумі, та запросив його разом відвідати матч мадридського клубу. Про це повідомляє BBC News.

Захер переглянув звернення в Каїрі, де він із матір’ю майже рік проходив лікування, операції та реабілітацію. У відео бразильський гравець сказав, що знає історію хлопця, побажав йому повернутися до футболу та знайти щастя. Захер відповів, що слова футболіста дуже його підбадьорили, і сподівається одного дня отримати візу, аби прийняти запрошення.

Лікування та протези

Хлопець утратив ноги у 2024 році, коли разом із матір’ю опинився в Хартумі в зоні боїв між суданською армією та парамілітарними Силами швидкої підтримки. Родина не мала грошей, щоб виїхати з міста, а для виживання продавала сочевицю на вулиці. Після удару безпілотника Захерові ампутували обидві ноги.

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Після сюжету BBC про хлопця британська юристка суданського походження Дена Латіф допомогла організувати онлайн-збір на його лікування. Кампанія зібрала 45 тисяч фунтів стерлінгів, або близько 60 тисяч доларів. Захер і його мати не мали паспортів, а їхні свідоцтва про народження були знищені під час війни, однак згодом їм вдалося виїхати до Єгипту.

Повернення до Хартума

У Каїрі Захер переніс додаткову операцію, пройшов фізіотерапію та навчився користуватися протезами. Він знову може ходити й бити по м’ячу. Лікарка Бінтельмуна Елтейєб, яка брала участь у його лікуванні, розповіла, що хлопець став значно впевненішим і частіше усміхається.

Захер і його мати вже повернулися до Хартума та сподіваються, що зможуть коригувати протези в міру його росту. За даними ЮНІСЕФ, у Судані понад 17 мільйонів дітей потребують гуманітарної допомоги. Організація змогла підтвердити, що щонайменше 4 300 дітей загинули або зазнали каліцтв, хоча реальна кількість, імовірно, більша.

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