Аналіз даних 340 924 дорослих учасників британського проєкту UK Biobank показав: помірне споживання вина було пов’язане з нижчим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Водночас споживання пива, сидру або міцного алкоголю навіть у невеликих кількостях пов’язали з підвищеним ризиком такої смерті, повідомляє ScienceDaily.

Дані понад 340 тисяч учасників

Дослідники проаналізували відомості людей, які долучилися до UK Biobank у 2006–2022 роках. На початку участі вони заповнювали анкети щодо раціону та вживання алкоголю. Науковці розподілили респондентів за кількістю спожитого чистого алкоголю, а не за числом келихів чи пляшок, оскільки напої мають різну міцність.

За станом здоров’я учасників стежили в середньому понад 13 років. У групі з високим рівнем споживання алкоголю ризик смерті з будь-якої причини був на 24% вищим, ризик смерті від раку — на 36% вищим, а від хвороб серця — на 14% вищим, ніж серед тих, хто не вживав алкоголю або робив це зрідка. Такий зв’язок виявили незалежно від переважного виду напою.

Відмінності за видом напою

Найсуттєвіша різниця з’явилася серед людей із низьким та помірним рівнем споживання. У тих, хто вживав вино в таких обсягах, зафіксували нижчий ризик смерті. Зокрема, у групі помірного споживання вина ризик смерті від серцево-судинних хвороб був на 21% нижчим, ніж у людей, які не пили алкоголю або вживали його зрідка.

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Натомість навіть низьке споживання пива, сидру чи міцних напоїв пов’язали з ризиком смерті від серцево-судинних причин, вищим на 9%. Ці показники відображають відносну різницю між групами, а не абсолютну ймовірність смерті для окремої людини.

Дослідження не доводить захисної дії вина

Автори наголошують, що робота має спостережний характер і не встановлює причинно-наслідкового зв’язку. Нижчий ризик серед споживачів вина може бути пов’язаний не лише з самим напоєм, а й зі способом його вживання, харчуванням та іншими звичками. Дослідники враховували в аналізі вік, соціально-економічні обставини, спосіб життя та показники кардіометаболічного здоров’я, однак анкети відображали вживання алкоголю лише на початку дослідження.

Науковці також зазначили, що учасники UK Biobank загалом можуть бути здоровішими за населення в цілому. Результати представили на щорічній науковій сесії Американського коледжу кардіології ACC.26. Автори підкреслили, що отримані дані не є підставою починати вживати вино заради здоров’я серця.

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