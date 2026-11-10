Випускниця заявила про заборони танців у виші Краснодара — Meduza English

Випускниця Краснодарського державного інституту культури Кароліна Гонгадзе заявила, що в Росії у виші існує перелік країн, танці яких студентам-хореографам не дозволяють ставити у дипломних проєктах. Про це вона розповіла у відео в Instagram, повідомляє Meduza.

Грузинський і молдовський танці

Темою дипломної роботи Гонгадзе був традиційний фольклор у сучасному грузинському хореографічному мистецтві. За її словами, тему погодили і вона почала працювати над нею, але згодом їй повідомили, що постановку грузинського танцю для практичної частини проєкту можуть не дозволити. Причиною назвали те, що Грузія нібито є недружньою щодо Росії. У відео не уточнювалося, хто саме повідомив їй про це.

За словами Гонгадзе, зрештою Грузія не потрапила до переліку країн, танці яких не можна ставити в інституті. Водночас одна з її одногрупниць, за її твердженням, не змогла поставити молдовський танець.

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Скасований виступ і українські танці

Гонгадзе також розповіла, що викладач нещодавно попросив її підготувати вірменський танець для фестивалю в листопаді. Виступ згодом скасували через твердження, що Росія та Вірменія не є друзями. Вона додала, що у 2022 році студентам, які вже підготували українські танці для дипломних проєктів, не дозволяли їх презентувати.

У відео не уточнювалося, чи є цей перелік офіційним і затвердженим адміністрацією інституту, чи має неформальний характер. Також невідомо, коли саме його запровадили та коли Гонгадзе завершила навчання. Відео більше недоступне в Instagram: його могли приховати або видалити, причина невідома. Інститут не коментував відео.

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