Штати США Вірджинія та Орегон подали позови до компанії SpaceX Super Intelligence Corp, пов’язаної з Ілоном Маском, через ШІ-модель Grok. У позовах стверджується, що компанія отримувала прибуток від функції, яка нібито дозволяла створювати з фотографій матеріали сексуального насильства над дітьми та інші сексуальні зображення без згоди людей.

Як повідомляє Channel NewsAsia, це перші позови штатів проти компанії через подібні претензії. Раніше кілька генеральних прокурорів штатів оголошували про розслідування щодо Grok. Позови подають до судів штатів на підставі законів про захист прав споживачів. Вірджинія й Орегон домагаються відшкодування збитків, штрафів і судових приписів, які мають зобов’язати компанію припинити ймовірні порушення законодавства.

Претензії до режиму редагування зображень

У позовах SpaceX звинувачують у введенні споживачів в оману щодо безпеки Grok та у відсутності достатніх запобіжників. За твердженням позивачів, компанія водночас просувала так званий «пікантний режим», що дозволяв на основі наявної фотографії людини генерувати оголені або сексуалізовані зображення чи відео.

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У позові Вірджинії наведено дані дослідження Center for Countering Digital Hate. Організація оцінила, що від грудня 2025 року до січня 2026 року Grok згенерував і опублікував у X мільйони сексуалізованих зображень, зокрема понад 20 тисяч зображень, на яких були зображені діти. Представники SpaceX були недоступні для коментаря поза робочими годинами.

Інші судові справи

SpaceX також стикається з більш ніж десятком позовів від людей, які заявляють, що Grok створював без їхньої згоди сексуалізовані зображення їх самих у неповнолітньому або дорослому віці. У Великій Британії позов проти компанії подала законодавиця Джесс Асато після того, як користувачі Grok створили її сексуалізовані зображення. Компанія заперечувала ці претензії, заявляючи, що очевидно вигаданий контент, створений ШІ, не може порушувати право людини на приватність.

У середині січня xAI повідомила про обмеження редагування зображень у Grok та блокування генерації зображень людей у відвертому одязі там, де це незаконно. За даними Reuters, на початку лютого, вже після запровадження нових обмежень, Grok продовжував генерувати сексуалізовані зображення людей, коли користувачі прямо вказували на відсутність їхньої згоди.

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