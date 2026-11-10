Віцепрезидентка Європейської комісії з технологічного суверенітету Хенна Вірккунен на технологічному саміті Web Summit у Лісабоні, Португалія, заявила, що Європейський Союз має співпрацювати у сфері мікрочипів для штучного інтелекту лише з дуже надійними партнерами.

Захист критичних технологій

Як повідомляє Politico, Вірккунен віднесла до критичних технологій напівпровідники для ШІ, квантові технології, кібербезпеку та супутники. За її словами, у таких технологічних сферах важливо запобігати витокам технологій і зберігати комерційні таємниці в Європі.

Відповідаючи на запитання про надійних партнерів, посадовиця назвала США традиційно найближчим партнером ЄС у питаннях безпеки й технологій. Вірккунен не уточнила, чи вважає Nvidia менш надійною після повідомлень про можливу шпигунську операцію проти її генерального директора Дженсена Хуанга.

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Залежність від американських чипів

За даними видання, Nvidia розпочала внутрішнє розслідування, щоб з’ясувати, чи міг Хуанг стати ціллю китайської розвідки. Він визнав роман після повідомлень про стосунки з керівницею сінгапурської компанії дата-центрів Megaspeed, яку уряд США вважає китайською шпигункою. Nvidia не надала оперативного коментаря на запит Politico.

Вірккунен також визнала, що Європа нині суттєво залежить від ШІ-чипів кількох американських компаній, оскільки має обмежені можливості для власного проєктування та виробництва таких напівпровідників. ЄС прагне розвивати ці можливості в межах Європейського закону про чипи.

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