Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оприлюднив проєкт нової конституції. У ньому немає посилання на Декларацію про незалежність 1990 року, у преамбулі якої згадано спільну резолюцію Вірменської РСР та Нагірного Карабаху «Про об’єднання».

Проєкт розмістили на спеціальному сайті, де громадяни зможуть ознайомитися з ним і подати пропозиції. Як повідомляє Meduza, вилучення посилання на декларацію було однією з умов Азербайджану для укладення мирної угоди. Баку вважає це формулювання територіальною претензією Вірменії на Нагірний Карабах.

Голосів для референдуму бракує

Для винесення проєкту на референдум потрібна підтримка щонайменше 70 депутатів парламенту. Правляча партія «Громадянський договір» має 64 із 105 місць, тому Пашинян звернувся до опозиції з проханням надати необхідні голоси.

20 листопада під час виступу в парламенті він заявив, що подасть у відставку протягом тижня, якщо виборці відхилять нову конституцію. Також прем’єр пообіцяв не балотуватися на новий термін у 2031 році, якщо документ ухвалять.

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Опозиція та умови Азербайджану

Дві опозиційні фракції — «Сильна Вірменія» та «Вірменський альянс» — сукупно мають 41 мандат і вже відкинули пропозицію Пашиняна. Вони розглядають конституційні зміни як поступку Азербайджану.

Азербайджан висунув дві умови для укладення мирної угоди: розпустити Мінську групу ОБСЄ, яка займалася врегулюванням карабаського конфлікту, та змінити конституцію Вірменії. У серпні 2025 року Вірменія й Азербайджан попередньо погодили мирну угоду на зустрічі у Вашингтоні, однак не підписали її.

У вересні 2023 року Азербайджан установив повний контроль над Нагірним Карабахом, після чого десятки тисяч етнічних вірмен залишили регіон. Невизнана республіка Арцах офіційно припинила існування 1 січня 2024 року. Арцах — історична вірменська назва регіону.

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