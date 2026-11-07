Вірменія почала проєктувати коридор TRIPP до реєстрації оператора — OilPrice

У Вірменії розпочали підготовчі проєктні роботи для торговельного коридору TRIPP, хоча операційна угода зі США ще не завершена, а компанію-оператора TRIPP Development ще не зареєстровано. Про це повідомляє OilPrice.

У січні посадовці США та Вірменії оголосили попередню домовленість про створення TRIPP Development, яка має управляти коридором. Документ окреслив структуру власності цієї компанії, однак операційні деталі сторони планували узгодити пізніше. Наприкінці жовтня парламент Вірменії схвалив законопроєкт, що дозволяє сформувати TRIPP Development.

Підготовка інфраструктури

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 2 листопада заявив, що посадовці не чекатимуть на реєстрацію компанії та одразу розпочнуть підготовку до реалізації маршруту. Після створення TRIPP Development результати цієї роботи мають передати компанії.

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У межах проєкту можуть збудувати автомобільну дорогу, залізницю, лінії електропередачі та волоконно-оптичного зв'язку, а також енергетичні трубопроводи. TRIPP розшифровується як Trump Route for International Peace and Prosperity. Коридор є ключовим елементом попередньої мирної домовленості між Вірменією та Азербайджаном, укладеної за посередництва президента США у серпні 2025 року. Він має пройти територією Вірменії та з'єднати Азербайджан із Нахічеванським ексклавом.

Реакція Ірану та тиск Росії

Іран і Росія — держава-агресор — виступили проти маршруту. Москва і Тегеран побоюються, що він може вплинути на торгівлю між двома країнами в напрямку північ—південь, а також висловлюють підозри щодо можливої присутності США у сфері безпеки, пов'язаної з TRIPP. Вірменський посол в Ірані Грігор Акопян 2 листопада поінформував іранських парламентарів про останні домовленості щодо проєкту.

Посол Ірану у Вірменії Халіл Ширголамі заявив журналістам у Єревані, що для Тегерана важливі повага до територіальної цілісності й суверенітету Вірменії, а також відсутність дій третіх сторін, які могли б зашкодити стратегічним відносинам Єревана і Тегерана. Тим часом Кремль, за повідомленнями, погрожував припинити критично важливі постачання газу Вірменії, якщо Єреван продовжить геополітичне зближення із Заходом. Пашинян 4 листопада у Брюсселі заявив, що Вірменія може бути готова подати заявку на вступ до ЄС не пізніше 2028 року.

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