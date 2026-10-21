Вірменія звернулася до Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) із проханням визнати торговельні обмеження держави-агресора Росії щодо вірменських товарів незаконними ринковими бар’єрами. Про це The Moscow Times повідомляє з посиланням на міністра економіки Вірменії Геворга Папояна.

За словами міністра, Росія цього року запровадила масштабні заборони на низку товарів із Вірменії. Єреван вважає ці обмеження незаконними.

Звернення до ЄАЕС

Папоян заявив, що в разі визнання обмежень бар’єром Росія буде зобов’язана скасувати їх упродовж 30 днів відповідно до процедур ЄАЕС. Вірменія вже подавала окремі звернення щодо кожного з обмежень, запроваджених останніми місяцями.

В одному з випадків, за словами міністра, Єреван заручився підтримкою трьох інших держав-членів економічного союзу. Водночас Росія, як стверджує Папоян, використала право вето, щоб заблокувати ці звернення.

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Розгляд і торгівля з ЄС

ЄАЕС має розглянути нове ширше звернення Вірменії 3 листопада. «Подивимося, чи буде відчутний результат», — сказав Папоян.

Обмеження з боку Росії посилювалися на тлі початку процесу приєднання Вірменії до Європейського Союзу. Тим часом ЄС послабив мита приблизно на 80% вірменського експорту на наступні два роки.

У спільній доповіді Росії, Білорусі, Казахстану та Киргизстану, оприлюдненій у вівторок, попередили, що вихід Вірменії з ЄАЕС або її зближення з ЄС може вдарити по торгівлі, ринку праці та енергетичному ринку країни.

Відносини Москви та Єревана погіршилися після встановлення Азербайджаном контролю над Нагірним Карабахом у вересні 2023 року. Вірменські посадовці звинувачували російських миротворців у нездатності захистити регіон та його вірменське населення під час наступу азербайджанських сил.

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