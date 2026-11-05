Парламент Вірменії 28 жовтня ратифікував угоду про Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP) — транспортний проєкт за підтримки США, який має з’єднати основну територію Азербайджану з Нахічеванським ексклавом через південь Вірменії поблизу кордону з Іраном. За угоду проголосували 63 депутати, проти — 32. Як повідомляє Jerusalem Post, окремі вірменські опозиційні коментатори та проросійські політики поширювали твердження про нібито прихований єврейський або ізраїльський контроль над проєктом.

5 листопада уряд Вірменії запропонував провести 12 листопада позачергове засідання парламенту. На ньому планують розглянути законодавство для створення спільної вірменсько-американської компанії, відповідальної за реалізацію проєкту.

Заяви критиків

Колишній прем’єр-міністр Вірменії Хосров Арутюнян в інтерв’ю 168TV назвав TRIPP «єврейським проєктом». Він стверджував, що перейменування Зангезурського коридору нібито не змінює його суті, а справжньою метою ініціативи є встановлення іноземного економічного та згодом військового впливу над Сюнікською областю.

Політичний аналітик Артур Хачікян також заявляв, що за проєктом нібито стоять люди, пов’язані з ізраїльським лобі та оточенням президента США Дональда Трампа. Він пов’язував ініціативу із Джаредом Кушнером і припускав, що контроль над районом Мегрі може перейти до інтересів, пов’язаних з Ізраїлем та Азербайджаном. Опублікований текст угоди не підтверджує цих тверджень.

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Умови угоди та відносини з Москвою

Угода передбачає, що американська сторона матиме 74% частки у компанії з розвитку проєкту, зареєстрованій у Вірменії, а вірменська — 26%. Американський акціонер має повністю належати Корпорації міжнародного фінансування розвитку США — урядовій агенції. Компанія матиме широкі комерційні повноваження, зокрема щодо вибору підрядників та операторів, однак документ окремо визнає суверенітет і юрисдикцію Вірменії над територією проєкту.

Критики також посилалися на оборонні зв’язки Ізраїлю та Азербайджану. Ізраїльська Elbit Systems підтвердила контракт на 235 млн доларів, не назвавши замовника, хоча ізраїльські медіа вказували на Азербайджан. У матеріалі наголошується, що цей оборонний зв’язок не є доказом заяв про прихований контроль над TRIPP.

На тлі дискусії посилилася напруга у відносинах Єревана з Москвою. Російська Федерація, держава-агресор, 4 листопада запропонувала обмежити права Вірменії на голосування та призначення в Організації Договору про колективну безпеку, пославшись на несплачені внески. Вірменія призупинила участь в ОДКБ у 2024 році, а прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що інтереси країни в цій організації вичерпано.

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