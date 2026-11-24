Виробнича активність у Японії в листопаді зростала дещо швидше, оскільки збільшилися обсяги випуску та експортні замовлення на тлі попиту на напівпровідники й електроніку. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на попереднє дослідження S&P Global.

Зростання виробництва та експорту

Попередній індекс ділової активності S&P Global у виробничому секторі Японії зріс до 53,7 пункту в листопаді з 53,3 пункту в жовтні. Значення вище 50 пунктів свідчить про розширення активності, нижче цієї позначки — про скорочення.

Субіндекс промислового виробництва зростав, а нові замовлення збільшувалися стабільними темпами. Вагомим чинником стало різке підвищення експортних замовлень. Попит, зокрема з боку інших великих економік Азії, прискорив зростання нового експортного бізнесу в приватному секторі до найвищого рівня із січня 2018 року.

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Послуги сповільнили загальну динаміку

Водночас активність у сфері послуг послабилася: попередній індекс для цього сектору знизився до 50,5 пункту проти 51,7 пункту в жовтні. Композитний індекс, який об’єднує показники виробництва та послуг, скоротився з 52,1 до 51,5 пункту — мінімуму за шість місяців.

Виробники були оптимістичнішими за компанії сфери послуг щодо перспектив бізнесу, однак упевненість в обох секторах знизилася порівняно з жовтнем. Компанії непокоїлися через зростання витрат, нестачу працівників і можливе тривале послаблення споживчих витрат. Ціновий тиск у приватному секторі залишався значним, хоча інфляція вхідних витрат сповільнилася до мінімуму за вісім місяців, а зростання відпускних цін — до найнижчого рівня з березня.

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