Південнокорейський виробник чипів SK Hynix у грудні стане найбільшим акціонером японської Kioxia Holdings після конвертації облігацій інвестиційної структури в акції. Компанія отримає непряму частку приблизно 14,1% у Kioxia, повідомляє Channel NewsAsia.

Конвертація облігацій

SK Hynix планує конвертувати облігації у 129 тисяч звичайних акцій інвестиційної структури. Також компанія купить у Bain Capital ще 1001 акцію цієї структури. Після завершення операції SK Hynix не планує додатково купувати або продавати акції Kioxia.

У компанії також заявили, що після угоди її участь в управлінні Kioxia залишатиметься обмеженою.

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Ринок чипів пам’яті

Угода відбувається на тлі високого попиту на NAND-чипи, які використовують для зберігання даних у пристроях від смартфонів до серверів у центрах обробки даних для штучного інтелекту.

За даними дослідницької компанії Counterpoint, SK Hynix посідає друге місце серед виробників NAND-чипів із часткою ринку 19%, а Kioxia — четверте з часткою 14%. У 2018 році SK Hynix інвестувала загалом 395 млрд єн, або $2,48 млрд, у консорціум на чолі з Bain Capital, який придбав Toshiba Memory — нинішню Kioxia.

Kioxia провела лістинг на Токійській фондовій біржі у грудні 2024 року. У червні інвестиційна структура під управлінням Bain завершила продаж усіх акцій Kioxia, якими володіла.

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