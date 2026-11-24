Підрозділ тайванської компанії TSMC звернувся до влади штату Техас із заявкою на обмеження податку на майно для запланованого підприємства з виробництва чипів в окрузі Бразос. Вартість проєкту оцінюють у 22,6 млрд доларів, а надання податкової пільги компанія назвала визначальним чинником для рішення про будівництво, повідомляє Channel NewsAsia.

Заявка за програмою штату

Компанія подала заявку до Контролера державних рахунків Техасу в межах програми Jobs, Energy, Technology and Innovation. Запланований комплекс може охопити понад 3 200 акрів та включати один або кілька заводів із виробництва напівпровідників, а також допоміжну інфраструктуру.

На підприємстві планують виробляти чипи за 2-нанометровими або більш передовими технологіями. Такі компоненти призначатимуться для систем штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень і мобільних пристроїв.

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Альтернативою залишається Аризона

У поданому документі зазначено, що альтернативним місцем для розширення залишається Аризона, де базується підрозділ TSMC. Компанія вказала, що розширення в цьому штаті, де вона експлуатує завод із виробництва напівпровідників із кінця 2024 року, може мати певні операційні та економічні переваги.

За оцінкою, наведеною у заявці, техаський об'єкт має створити щонайменше 2 099 прямих робочих місць упродовж наступних чотирьох десятиліть.

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