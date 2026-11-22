Виробник генераторів Briggs & Stratton представив резервну батарею SimpliPHI 16 ємністю 16 кВт·год для систем накопичення енергії. Пристрої можна об’єднувати в систему сумарною ємністю до 512 кВт·год, повідомляє Electrek.

Масштабування системи

Торік Briggs & Stratton уклала партнерство з техаською компанією EG4 для пропозиції рішень резервного живлення. Попередні модульні батареї SimpliPHI давали змогу добирати ємність відповідно до потреб проєкту, проте мали обмеження за розміром і можливостями.

Віцепрезидентка з накопичення енергії Briggs & Stratton Секвоя Кросс заявила, що запуск нової батареї означає суттєву зміну стратегії компанії у цьому напрямі. За її словами, об’єднані ресурси партнерів мають допомогти запропонувати монтажникам конкурентну за ціною батарею високої якості.

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Характеристики та сумісність

SimpliPHI 16 має вбудовану систему керування батареєю BMS і Wi-Fi-шлюз, які мають спростити налаштування для монтажників. Технологія автоматичного визначення інвертора підтримує замкнений контур обміну даними з інверторами Sol-Ark, Solis, EG4, Growatt, Megarevo, Victron та іншими сумісними моделями.

Корпус із класом захисту IP65 дозволяє встановлювати батарею в приміщенні або надворі — на підлозі чи на стіні — без додаткової шафи. Пристрій також оснащений інтегрованим автоматичним вимикачем, який дає змогу ізолювати батарею під час технічного обслуговування.

Батарея розрахована на 8 тисяч циклів за глибини розряду 90%. Її швидкість заряджання й розряджання становить 0,5C, а заявлена залишкова ємність наприкінці строку служби — 70%. Компанія надає 12-річну гарантію на деталі, що покриває також роботу та виїзд фахівців. SimpliPHI 16 уже доступна для попереднього замовлення, однак ціну не оголошували.

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