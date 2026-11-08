Виробники бананів Латинської Америки закликають платити більше — The Guardian

Сильні вітри в окремих районах Колумбії та зливи в Перу й Еквадорі вже впливають на виробництво бананів. Виробники в Латинській Америці закликають міжнародні ринки забезпечити справедливіші торговельні умови та платити більше, щоб вони могли протистояти наслідкам нинішнього супер-Ель-Ніньйо. Як повідомляє The Guardian, у Домініканській Республіці також прогнозують сухіші й тепліші за звичайні умови.

Втрати врожаю та експорту

За даними Fairtrade, під час попереднього циклу Ель-Ніньйо продуктивність серед фермерів і працівників, які співпрацюють з організацією, знизилася на 13% у Домініканській Республіці, на 22% в Еквадорі та на 6% у Перу порівняно з попереднім роком. Під час Ель-Ніньйо 1983 року, одного з найсильніших за весь період спостережень, в Еквадорі постраждали 15% засаджених бананами площ, а експорт скоротився на 36%.

Фахівчиня Fairtrade з питань клімату та довкілля Карлі-Джейн Стентон заявила, що нинішнє явище може принести екстремальніші погодні умови, зокрема сильні дощі та вітри. За її оцінкою, наслідки для виробників можуть бути важчими, ніж у циклі 2023–2024 років.

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Асоціація виробників бананів Магдалени та Ла-Гуахіри повідомила, що вартість експорту з Карибського регіону Колумбії між липнем і вереснем зменшилася на 32% — до 122 млн доларів. Лише у вересні обсяги поставок були на 42% нижчими, ніж роком раніше, а виручка майже вдвічі скоротилася — з 70 млн до 40 млн доларів.

Заклик переглянути ціни

В асоціації зазначили, що втрати продуктивності через кліматичні чинники, скорочення експортних доходів і валютні проблеми підривають економічну сталість галузі. Fairtrade закликає Велику Британію законодавчо протидіяти несправедливим торговельним практикам, зокрема низьким або несвоєчасним виплатам фермерам і контрактам, що перекладають ризики на виробників.

Ціни на банани у британських супермаркетах майже не змінювалися близько 40 років, попри зростання витрат на добрива, паливо та працю. За даними Ethical Trading Initiative, у 2026 році ціни, які отримували постачальники, не покривали базових виробничих витрат для 66,7% із них. Дослідження для Міжамериканського банку розвитку припускає, що до 2050 року придатні для вирощування бананів площі в Латинській Америці та Карибському басейні можуть скоротитися в середньому на 61%.

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