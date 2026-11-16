Виробництво авто в Румунії скоротилося на 12,3% за 10 місяців — Romania Insider

У Румунії виробництво автомобілів за січень—жовтень 2026 року скоротилося на 12,3% проти аналогічного періоду 2025 року. Заводи Dacia в Міовені та підприємство Ford Otosan у Крайові разом випустили 398 061 автомобіль. Дані оприлюднила Румунська асоціація виробників автомобілів ACAROM.

Порівняння з 2025 роком

За перші десять місяців 2025 року ці два виробничі майданчики виготовили 453 955 автомобілів. Отже, цього року їхній сукупний випуск був меншим на 55 894 автомобілі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Статистика охоплює виробництво на двох підприємствах у період із січня до жовтня, а не за весь 2026 рік. Про оприлюднені ACAROM дані 16 листопада повідомило Romania Insider.

Спад посилився у жовтні

У жовтні спад в автомобільній галузі Румунії поглибився: виробництво легкових автомобілів зменшилося більш ніж на 20% у річному вимірі. У заголовку матеріалу Romania Insider вказало, що зниження виробництва було пов’язане з показниками Dacia.

Читай нас у