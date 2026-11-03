Виробництво оливок у Газі впало до 8% довоєнного рівня — The National

У секторі Гази в Палестині виробництво оливок цього сезону впало до не більш як 3300 тонн, або приблизно 8% від довоєнного рівня, повідомляє The National. До війни щорічний врожай наближався до 40 тисяч тонн, заявив речник Міністерства сільського господарства Гази Мохаммед Авда.

За оцінкою міністерства, пошкоджено близько 40 тисяч із 45 тисяч дунамів земель, на яких до війни росли оливкові дерева. Відомство також заявило про знищення понад мільйона оливкових дерев у секторі, тоді як доступ до багатьох уцілілих гаїв залишається обмеженим.

Земля та олійниця стали недоступними

Фермер Саед Абу-Барака розповів, що більша частина його родинної ділянки площею 17 дунамів на схід від Дейр-ель-Балаха нині розташована за жовтою лінією — у зоні ізраїльського військового контролю. Родині доступна лише земля на заході міста, де також знайшли прихисток переміщені сім’ї.

До війни Абу-Барака з родичами протягом чотирьох днів збирав оливки, готував традиційні страви та проводив вечори біля вогню. Цього року він прийшов до гаю з дружиною і дітьми, однак багатьох родичів, які раніше долучалися до збору, там не було.

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Після збору врожаю родині довелося везти оливки до Нусейрата, оскільки найближчу олійницю на сході Дейр-ель-Балаха було зруйновано. На віджим оливок Абу-Барака чекав два дні.

Оливки та олія дорожчають

Дефіцит позначився і на цінах. Житель Гази Айман аль-Шандаглі повідомив, що раніше купував щонайменше 30 ратлів, або близько 75 кілограмів, оливок для заготівлі на рік та дві великі бляшанки місцевої оливкової олії. Цього сезону він зміг придбати лише шість ратлів оливок і три літри олії.

За його словами, ратль оливок сорту сурі коштує 60 шекелів проти 20 шекелів до війни, а ціна літра оливкової олії зросла з 30 до суми до 120 шекелів. Авда зазначив, що раніше Газа була самозабезпеченою у виробництві оливок та імпортувала лише обмежені обсяги олії, а тепер переважно залежить від імпорту.

За межами сектору кампанія The Last Harvest, яку проводять бренд палестинської оливкової олії Jenin та Big Heart Foundation, збирає кошти для фермерів і привертає увагу до руйнування оливкових насаджень. Організатори заявляють, що пожертва у 35 дирхамів може допомогти висадити одне оливкове дерево.

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