Вирок у справі про смерть Марадони оголосять 22 грудня — Buenos Aires Times

Суд в Аргентині оголосить 22 грудня вирок у справі про смерть футболіста Дієго Марадони. Слухання щодо семи медичних працівників завершилися після шести місяців розгляду, повідомляє Buenos Aires Times.

Головуючий суддя Альберто Гайґ заявив, що вирок і можливі покарання оголосять опівдні за місцевим часом. Старша донька футболіста Дальма Марадона після завершення слухань висловила сподівання, що її батько отримає справедливість.

Обвинувачення медиків

Процес розпочався у квітні та включав 51 слухання і свідчення понад 70 свідків. Прокуратура просить призначити шістьом обвинуваченим від чотирьох до 12 років ув’язнення. Їм закидають убивство з dolo eventual — юридичною категорією, яку застосовують, коли особа, за версією обвинувачення, усвідомлювала, що її дії або бездіяльність можуть призвести до смерті.

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Для особистого лікаря Марадони Леопольдо Луке прокурори вимагають 12 років позбавлення волі, для медичної координаторки Ненсі Форліні — 10 років, для психіатрині Агустіни Косачов — вісім років. Водночас клінічного лікаря Педро Ді Спанью суд виправдав, оскільки жодна зі сторін не підтримала обвинувачення проти нього.

Позиція захисту

Луке наполіг на своїй невинуватості та заявив, що смерть футболіста завдала йому болю. Його захист відкинув твердження прокуратури про передбачуваність смерті, назвавши лікаря «цапом-відбувайлом». Адвокати стверджували, що Луке не контролював щоденний догляд за Марадоною в орендованому будинку.

Дієго Марадона помер 25 листопада 2020 року у 60-річному віці від серцево-дихової зупинки та набряку легень. На той час він відновлювався після нейрохірургічного втручання в орендованій приватній резиденції у Тигре, на північ від Буенос-Айреса, де отримував медичну допомогу вдома. Прокуратура вказувала на майже повну відсутність медичного обладнання, зокрема лікарняного ліжка й дефібрилятора, а також на відсутність легкодоступної карети швидкої допомоги.

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