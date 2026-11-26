У бельгійському Брюгге «Ліверпуль» переміг місцевий клуб з рахунком 3:0 у п’ятому турі Ліги чемпіонів. Один із м’ячів забив німецький футболіст Флоріан Вірц, повідомляє Der Spiegel.

Гол Вірца та дубль Ісака

Гості відкрили рахунок на 13-й хвилині. Александр Ісак скористався помилкою воротаря Янна Зоммера, який віддав неточний пас, і завершив комбінацію за участю Бредлі Барколя та Домініка Собослаї.

На 79-й хвилині Вірц подвоїв перевагу «Ліверпуля». Після передачі Барколя на лівому фланзі він прийняв м’яч і пробив із межі штрафного майданчика — м’яч від лівої внутрішньої стійки залетів у ворота. Остаточний рахунок на 82-й хвилині встановив Ісак, який оформив дубль після швидкої атаки, розпочатої воротарем Аліссоном.

Для «Ліверпуля» це була четверта перемога у п’яти матчах турніру. Команда набрала 12 очок і перебуває серед лідерів таблиці Ліги чемпіонів, тоді як «Брюгге» посідає 13-те місце. Вірц забив третій гол в останніх трьох офіційних матчах за англійський клуб, а також віддав дві результативні передачі за цей період.

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Поразка Штутгарта в Мілані

В іншому матчі дня «Штутгарт» поступився «Інтеру» в Мілані — 0:2. На початку гри Кріс Фюріх не влучив по воротах на 15-й хвилині, а воротар «Штутгарта» Денніс Займен за хвилину врятував команду в епізоді один на один із Джедом Спенсом.

Петар Сучич на 57-й хвилині реалізував пенальті, призначений за гру рукою Джошуа Ваньомана. Лаутаро Мартінес, який вийшов на заміну, забив другий м’яч на 74-й хвилині після передачі Федеріко Дімарко.

Після п’яти турів «Штутгарт» має дві перемоги, одну нічию та дві поразки й посідає 17-те місце. Наступний матч команда проведе 9 грудня проти «Лілля».

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