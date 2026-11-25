Виручка онлайн-ритейлера Shein у Європі впала на 27,6% — Channel NewsAsia
Виручка онлайн-ритейлера швидкої моди Shein у Європі в третьому кварталі скоротилася на 27,6% — до 2,98 млрд доларів. Про це 25 листопада повідомило Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.
Збір на онлайн-посилки
За даними Reuters, на темпи зростання на найбільшому для Shein ринку вплинули нові збори на імпорт товарів для електронної комерції. Європейський Союз із 1 липня запровадив збір у розмірі 3 євро на посилки, замовлені онлайн.
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Зниження європейської виручки сталося після запровадження цього збору. Reuters пов'язує падіння продажів із новими платежами на імпортні онлайн-відправлення.
Загальна виручка
За три місяці, що завершилися у вересні, загальна виручка Shein становила 10,27 млрд доларів. Це майже на 6% менше, ніж за відповідний період попереднього року.