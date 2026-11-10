Виручка TSMC у жовтні зросла майже на 60% — CNBC

Тайванська Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), найбільший у світі контрактний виробник мікросхем, у жовтні отримала виручку 586,89 млрд нових тайванських доларів, або $17,88 млрд. Це на 59,7% більше, ніж за аналогічний місяць торік, і на 14,7% більше порівняно з вереснем, повідомляє CNBC.

Попит на передові чипи

Зростанню показників компанії сприяв високий попит на передові напівпровідники на тлі значних інвестицій великих технологічних компаній у штучний інтелект.

Минулого місяця TSMC повідомила про рекордний чистий прибуток у третьому кварталі — 763,1 млрд нових тайванських доларів. Виручка за цей період становила 1,49 трлн нових тайванських доларів.

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Операційна маржа TSMC у третьому кварталі досягла 58,7%, перевищивши верхню межу прогнозу компанії на рівні 58%. Виробник очікує, що його капітальні витрати у 2026–2028 роках будуть суттєво вищими, ніж у попередні три роки, оскільки компанія продовжує інвестувати для задоволення попиту клієнтів.

Експорт Тайваню також зріс

Акції TSMC у вівторок завершили торги зі зростанням на 2,24% на тлі волатильності тайванського ринку. Тайванський фінансовий регулятор минулого тижня оголосив про посилення обмежень на короткі продажі, що набули чинності в понеділок: денний ліміт на внутрішньоденні заявки на короткі продажі скоротили з 30% до 3%.

Експорт Тайваню в жовтні зріс на 58,9% у річному вимірі — до $96,76 млрд, свідчать урядові дані. За даними місцевих медіа з посиланням на міністерство фінансів, експорт електронних компонентів збільшився на 61,4% завдяки високому попиту на передові чипи.

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