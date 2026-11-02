Виш Нігерії скасував іспит через святкування студентів — Premium Times Nigeria

Університет Амброуза Аллі в Екпомі, штат Едо, Нігерія, скасував іспит MCB 414 для студентів останнього курсу кафедри мікробіології через порушення правил щодо святкувань після завершення екзаменів. Студенти мають повторно скласти іспит у 2026/2027 навчальному році після сплати навчальних зборів.

Як повідомляє Premium Times, сенат університету на своєму 335-му черговому засіданні 23 вересня затвердив скасування іспиту, яке раніше погодив віцеканцлер. У листі від 15 жовтня адміністрація повідомила завідувача кафедри мікробіології про це рішення.

Позиція університету

Речник університету Майк Аладеніка заявив, що правило про санкції за неконтрольовані святкування діє приблизно три роки. За його словами, студенти після останнього іспиту влаштовували гучні святкування, які порушували громадський порядок.

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Аладеніка стверджує, що деякі студенти орендували до трьох автомобілів, їхали на дахах машин за межами кампусу та створювали затори на дорогах. Він додав, що адміністрація заздалегідь попереджала про чинність правила. Викладач університету, який не назвав свого імені, також заявив, що під час святкування виникли затори, а деякі учасники потрапили в аварії.

Критика рішення

Президент Національної асоціації нігерійських студентів Акінтеє Бабатунде розкритикував рішення у Facebook, назвавши санкцію надмірною. За його оцінкою, через скасування іспиту понад 300 студентів можуть бути змушені витратити ще один рік на навчання.

У коментарях користувачі також поставили під сумнів справедливість покарання для студентів, які могли не брати участі у святкуванні. Частина коментаторів пропонувала дозволити негайне повторне складання іспиту, щоб не затримувати випуск студентів.

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