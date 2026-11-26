Вища бейсбольна ліга США (MLB) подала до федерального суду в Мангеттені, США, позов проти профспілки гравців MLBPA. Ліга прагне заздалегідь убезпечити можливий локаут від антимонопольних позовів, повідомляє The Japan Times.

Позов перед завершенням угоди

Чинна п’ятирічна колективна трудова угода між лігою та профспілкою спливає 1 грудня о 23:59 за східним часом США. Якщо сторони не домовляться до цього терміну, власники клубів, як очікується, запровадять локаут.

У 38-сторінковій скарзі MLB просить суд визнати, що локаут не порушуватиме федерального антимонопольного законодавства та не може бути зупинений судовою забороною. Речник ліги Глен Каплін заявив, що позов має зберегти сторони за столом переговорів для укладення нової угоди та проведення повноцінного сезону 2027 року.

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Розбіжності щодо зарплат

Переговори про нову угоду зайшли в глухий кут. Власники клубів наполягають на запровадженні стелі зарплат, тоді як профспілка виступає проти такої системи. MLB пропонує з 2028 року встановити максимальний фонд оплати праці на рівні 258,2 млн доларів, а мінімальний — 180,2 млн доларів.

Ліга вважає, що профспілка може відмовитися від статусу представника гравців у колективних переговорах. Це потенційно дозволило б гравцям подати антимонопольні позови проти MLB та її 30 клубів, а компенсація могла б становити потрійний розмір доведених фінансових втрат.

MLBPA назвала позов безпідставним. Профспілка заявила, що ліга звернулася до суду під час переговорів замість того, щоб вести їх добросовісно. Попередній локаут MLB відтермінував початок сезону 2022 року, однак кожна команда провела всі 162 матчі регулярного чемпіонату. Востаннє ліга втрачала ігри регулярного сезону через трудовий спір під час страйку гравців у 1994–1995 роках.

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