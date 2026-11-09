Вища частка тваринного білка пов’язана з нижчим тестостероном — ScienceAlert

У Фінляндії дослідники Університету Східної Фінляндії встановили, що серед чоловіків віком 42–60 років вище співвідношення тваринного білка до рослинного було пов’язане з нижчим рівнем загального тестостерону. У дослідженні взяли участь 2546 чоловіків. Про результати повідомляє ScienceAlert.

Раціон оцінювали протягом чотирьох днів

Учасники детально фіксували свій раціон упродовж чотирьох днів. Чоловіки, які повідомили про найбільше споживання тваринного білка порівняно з рослинним, мали найнижчі показники вільного тестостерону — гормону, не зв’язаного з білками крові.

Водночас більше споживання рослинного білка з незернових джерел, зокрема овочів, бобових і горіхів, асоціювалося з вищим рівнем вільного тестостерону. Дослідники зазначили, що учасниками були переважно представники європеоїдної групи, тому результати можуть не поширюватися на інші групи населення.

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Різниця була невеликою

Науковець Мііка Вінн-Елліс наголосив, що зафіксовані відмінності в концентраціях тестостерону були статистично значущими, але відносно невеликими. Дослідження не дає змоги визначити, чи мають вони наслідки для здоров’я.

У статистичному моделюванні на основі спостережних даних заміна тваринного білка рослинним не мала значущого зв’язку ані із загальним, ані з вільним тестостероном. Автори не можуть встановити, чи тваринний білок безпосередньо знижує рівень гормону та яким може бути механізм такого зв’язку. Вони лише припускають, що роль можуть відігравати запальні маркери або різні метаболічні реакції.

Рослинні джерела білка зазвичай містять більше клітковини, вуглеводів і ненасичених жирних кислот, тоді як тваринні можуть містити більше насичених жирів і холестерину. Результати опубліковано в International Journal of Food Sciences and Nutrition.

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