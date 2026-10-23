Вищий суд у Сеулі виправдав мера О Се Хуна у справі про політичні фонди — Korea Herald

Вищий суд у Сеулі, Південна Корея, у п’ятницю виправдав мера міста О Се Хуна за обвинуваченням у порушенні Закону про політичні фонди. Після рішення політики ліберального табору заявили про намір посилити зусилля щодо реформування судової системи, повідомляє Korea Herald.

Реакція Демократичної партії

Голова правлячої Демократичної партії Кореї Кім Мін Сок заявив, що рішення важко прийняти як з юридичного погляду, так і з позиції здорового глузду. За його словами, воно посилило суспільні підозри щодо судової гілки влади.

Старший речник Демократичної партії Пак Сон Джун сказав, що виправдання О Се Хуна знову активізує вимоги щодо судової реформи. Водночас він не уточнив, які саме кроки планує партія. Пак також применшив імовірність того, що рішення негайно призведе до початку процедури імпічменту голови Верховного суду Чо Хі Де.

Правляча партія та мала ліберальна опозиція раніше тиснули на судову владу, яку очолює Чо Хі Де. Серед причин вони називали процедуру призначення суддів Верховного суду, а також рішення Верховного суду повернути на повторний розгляд справу, пов’язану з президентом Лі Чже Мьоном, за місяць до торішніх президентських виборів.

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Заклики до імпічменту

Засновник і колишній голова малої ліберальної Партії відновлення Кореї Чо Кук назвав виправдання О Се Хуна свідченням протидії з боку політизованої судової системи. Партія раніше цього тижня внесла пропозицію про імпічмент Чо Хі Де та попросила Демократичну партію підтримати її. Для подання такої пропозиції до Національних зборів необхідні щонайменше 100 підписантів.

Голова Партії відновлення Кореї Шин Чан Сік стверджував, що судова система під керівництвом Чо Хі Де загалом поблажливо ставилася до консервативних діячів, зокрема до причетних до незаконного оголошення воєнного стану колишнім президентом Юн Сок Йолем у 2024 році. Він закликав ліберальний блок не зволікати з імпічментом Чо та ліквідацією Національної судової адміністрації.

Позиція опозиції

Головна опозиційна Партія народної сили, членом якої є О Се Хун, привітала виправдувальний вирок. Її голова Чан Дон Хьок закликав спеціального прокурора, який висунув обвинувачення меру, не оскаржувати рішення у Верховному суді. Старший речник партії Пак Чун Квон заявив, що мер Сеула тепер зможе продовжити роботу без подальших перешкод.

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