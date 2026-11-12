Вищу масу тіла при діагнозі деменції пов’язали з нижчим ризиком смерті — ScienceDaily

У США дослідники Колумбійського університету та Школи глобального громадського здоров’я Нью-Йоркського університету виявили зв’язок між вищою масою тіла на момент діагностування деменції та нижчим ризиком смерті. Як повідомляє ScienceDaily, порівняно з людьми з нормальною масою тіла ризик смерті був на 16% нижчим у групі з надмірною вагою та на 27% нижчим серед людей з ожирінням першого класу.

Дані понад 4,5 тисячі учасників

Автори проаналізували дані національного американського дослідження Health and Retirement Study за 1998–2022 роки. До вибірки увійшли 4523 учасники віком від 51 року, які не мали деменції на початку спостереження, але згодом отримали такий діагноз.

Учасників з індексом маси тіла від 25 до 29,9 віднесли до групи з надмірною вагою. Для людей з індексом маси тіла від 30 до 34,9, тобто з ожирінням першого класу, ризик смерті був нижчим на 27%. У групі з ожирінням другого і третього класів, з індексом маси тіла 35 або більше, показник був нижчим на 22%.

Цей зв’язок зберігався після врахування куріння, наявних захворювань і демографічних характеристик. Результати опублікували в Journal of Alzheimer's Disease.

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Причини зв’язку остаточно не встановлені

Науковці перевірили, чи не пояснюється результат зниженням ваги до появи клінічних ознак деменції або так званим ефектом виживання. За їхніми висновками, розглянуті джерела статистичних викривлень навряд чи були головною причиною виявленої залежності.

Одним із можливих пояснень автори називають більші запаси енергії та м’язової маси. Деменція може погіршувати апетит, ускладнювати самостійне харчування, підвищувати енергетичні потреби та призводити до втрати ваги й виснаження. Водночас дослідження не встановлює, що саме ці чинники безпосередньо забезпечують довшу виживаність.

Автори окремо наголосили, що результати не є рекомендацією людям із деменцією набирати вагу. Вони вважають масу тіла на момент встановлення діагнозу можливим прогностичним показником, а також звертають увагу на значення належного харчування для таких пацієнтів.

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