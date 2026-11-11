Вісім країн провели морські навчання Nemesis 2026 у ВЕЗ Кіпру — Cyprus Mail

У виключній економічній зоні Кіпру поблизу Лімасола відбулися багатонаціональні навчання Nemesis 2026, у яких взяли участь вісім країн, 860 осіб і 39 морських та повітряних засобів. За даними Cyprus Mail, під час маневрів відпрацьовували сценарії захоплення судна умовними терористами, звільнення заручників, масових евакуацій і ліквідації масштабного розливу нафти.

Безпека морського простору

Міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас, який спостерігав за навчаннями на військово-морській базі імені Евангелоса Флоракіса в Марі, заявив, що захист морського простору країни, її суверенних прав і безпеки у східному Середземномор’ї є сталими пріоритетами республіки.

Він пов’язав морську безпеку з освоєнням природних ресурсів у виключній економічній зоні. За словами Пальмаса, використання цих ресурсів створює можливості, але також потребує захисту інфраструктури й діяльності та стабільного середовища для співпраці.

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Міністр зазначив, що Nemesis 2026 дав змогу перевірити реагування на терористичні атаки, пошуково-рятувальні операції та випадки забруднення моря, а також оцінити можливості учасників і відпрацювати спільні процедури.

Сили та сценарії навчань

До навчань долучилися Кіпр, Єгипет, Франція, Греція, Ізраїль, Італія, Велика Британія та Сполучені Штати. Греція направила фрегат HS Adrias, два винищувачі F-16 Viper, пошуково-рятувальний гелікоптер AS-332 Super Puma і транспортний літак C-130. Ізраїль залучив військово-морське судно з безпілотною системою, судно для реагування на забруднення та три літаки, а Франція — морський патрульний літак.

За сценарієм навчань інциденти розгорталися навколо морських операцій з нафтою і газом у виключній економічній зоні Кіпру. Поліцейські тактичні групи підходили до судна з моря й повітря, а патрульне судно Pentadaktylos виконувало роль передового пункту управління. Інші етапи передбачали умовну пожежу на судні постачання, масову рятувальну операцію в морі та координацію численних рятувальних засобів за національним пошуково-рятувальним планом Tefkros.

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