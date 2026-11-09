Вісім пакистанців отримали премію Діани за соціальні ініціативи — Dawn

У Пакистані вісім молодих активістів стали лауреатами премії Діани 2026 року за ініціативи у сферах освіти, охорони здоров’я та кліматичних дій. Вони увійшли до числа 198 відзначених у світі, повідомляє Dawn.

Вісім лауреатів із Пакистану

Нагороду отримали Алі Ахмед Мандж, який прагне поліпшити доступ до медичних послуг; засновниця SheRise Pakistan Аріба Сулейман; очільниця The Pro-Justice Project Маріам Рехман; Мухаммад Ібрагім, який застосовував цифрове картографування для допомоги людям, що постраждали від повеней; Нур Абдул Гані, яка заохочує дівчат до занять наукою й технологіями.

Серед лауреатів також Рея Яссір Хаваджа, що поширює знання про менструальну гігієну, Сара Алі, яка підтримує кампанії з вакцинації від поліомієліту, та Вішал Паркаш, який працює над розширенням фінансового доступу для маргіналізованих спільнот.

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Нагорода на честь принцеси Діани

Премію Діани щороку присуджують до 200 молодим людям за молодіжні проєкти та ініціативи, що відповідають чотирьом Цілям сталого розвитку: якісній освіті, здоров’ю і добробуту, скороченню нерівності та кліматичним діям. Організація називає її глобальною відзнакою для молодих соціальних активістів, які змінюють свої громади.

Листи від принців

Після оголошення нагород 4 листопада лауреати отримали листи з Кенсінгтонського палацу, від офісу принца Вільяма та його дружини Кейт, а також від принца Гаррі. У листі до Аріби Сулейман принц Вільям відзначив її стійкість, мужність, співчуття та віру в доброту. Принц Гаррі написав, що відзнака є для нього особистою, оскільки носить ім’я його матері та підтримує її переконання в здатності молоді змінювати світ.

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