Вісім жінок із Пусана віком понад 70 років створили трот-гурт — Korea Herald

У Пусані, Південна Корея, вісім жінок, народжених у 1950–1956 роках, створили трот-гурт Moon-o-seong Trot Girls і випустили дебютну композицію «Story of Moon-o-seong». Пісня розповідає про їхній досвід життя та праці у прибережних рибальських селах на сході міста, повідомляє Korea Herald.

Пісня про п’ять населених пунктів

Назва Moon-o-seong об’єднує п’ять населених пунктів в Ільгван-ипі повіту Кіджан на сході Пусана: Мундонг, Мунсо, Мунсанг, Мунджунг і Мунха. У тексті дебютної пісні згадуються море, морські водорості та ламінарія, а також радощі й труднощі життя в рибальських селах.

Учасниці долучилися до написання слів композиції, а музику створив композитор Чо Те Джун. Більшість жінок усе життя мешкали в цій місцевості та працювали на фермах із вирощування зеленої цибулі в Кіджані. Одна з учасниць, Но Йон Е, приблизно 40 років була хаеньо — традиційною корейською жінкою-водолазкою.

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Від поезії до сцени

Спочатку ініціатива була частиною проєкту Міністерства океанів і рибальства з відновлення життєздатності рибальських сіл. Його задумали як спосіб заохотити старших мешканців писати поезію. Однак організатори звернули увагу, що літні учасниці могли співати караоке по п’ять-шість годин, після чого для них організували заняття з троту. Згодом це привело до створення гурту.

У кліпі на дебютну пісню шестеро учасниць в однакових чорних сукнях виконують синхронну хореографію у форматі, знайомому за K-pop. Процес підготовки до дебюту — уроки вокалу, танців і запис альбому — публікували в Instagram-акаунті проєкту розвитку громади Мундон. За повідомленням видання, організаційний комітет також працює над документальним фільмом про історію жінок Мун-о-сона, центральною частиною якого має стати шлях гурту до дебюту.

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