Вісла Краків перемогла Краковію 2:1 у дербі з двома паузами — Interia Sport

У Кракові, Польща, «Вісла» обіграла «Краковію» з рахунком 2:1 у матчі 14-го туру Екстракляси. Господарі забили двічі ще до перерви, а вирішальним став м’яч Марко Божича в компенсований час першого тайму. Як повідомляє Interia Sport, на матчі були присутні 32 тисячі глядачів.

Голи до перерви

Рахунок на дев’ятій хвилині відкрив Марк Карбо, який пробив із-за меж штрафного майданчика. «Краковія» зрівняла рахунок на 20-й хвилині: після перегляду VAR арбітр Шимон Марціняк призначив пенальті. Перший удар Айдіна Хасича відбив воротар Марцель Любік, однак футболіст «Краковії» влучно зіграв на добиванні.

Під час першого тайму матч двічі зупиняли через задимлення газону після використання піротехніки вболівальниками обох команд. Марціняк додав до першої половини 12 хвилин, і на другій із них Божич точним ударом у штрафному майданчику знову вивів «Віслу» вперед.

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Без голів у другому таймі

Після перерви гра стала менш результативною. «Краковія» в другій половині зустрічі активізувалася та змусила суперника більше оборонятися, проте зрівняти рахунок не змогла. Найближчим до третього гола був Анхель Родадо, але його потужний удар зупинив Себастьян Мадейський.

Наприкінці матчу «Краковія» залишилася в меншості після грубого фолу Матеуша Кліха. Перемога дозволила «Віслі» продовжити домашню серію: за даними джерела, команда є єдиною в Екстраклясі, що цього сезону виграла всі матчі на своєму полі.

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