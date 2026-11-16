У Німеччині юридичний висновок, підготовлений на замовлення Лівої партії, поставив під сумнів конституційність запланованого федеральним урядом закону про захист інвестицій. Документ має суттєво обмежити можливість земель переводити великі приватні житлові фонди у суспільну власність, однак автори висновку вважають, що закон може не витримати перевірки у Федеральному конституційному суді в Карлсруе.

Як повідомляє Tagesschau, висновок підготувала професорка права з Вюрцбурга Ізабель Файхтнер разом із двома колегами. Файхтнер також входила до експертної комісії берлінського сенату з питань соціалізації. Комісія раніше дійшла висновку, що стаття 15 Основного закону Німеччини може бути підставою для переведення житла великих компаній у суспільну власність.

Обмеження для земель

Федеральний уряд хоче встановити єдині для країни правила, які звузять можливості земель застосовувати соціалізацію. В основних положеннях запланованого закону передбачено, що такий крок може бути лише останнім варіантом дій: спочатку необхідно довести, що інших заходів для розв’язання проблеми немає. Також пропонується встановити компенсацію в розмірі ринкової вартості, яку мають виплачувати у грошовій формі.

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На думку Файхтнер, ці вимоги виходять за межі того, що передбачає Основний закон. У висновку зазначено, що федеральний закон не може лише блокувати законодавчі повноваження земель без власного змістовного регулювання відповідного питання.

Критика плану уряду

Міністр внутрішніх справ Александер Добріндт, який доручив підготувати основні положення, раніше заявляв, що соціалізація не може відбуватися свавільно. До розробки також залучені міністерства будівництва та юстиції, які очолюють представники Соціал-демократичної партії.

Конституціоналіст Йоахім Віланд заявив агентству AFP, що запропоновані бар’єри фактично унеможливлять соціалізацію, хоча Основний закон не встановлює її як винятково останній засіб. Сумніви щодо законності ініціативи висловлювала й міністерка юстиції Штефані Губіг. Ліва партія оголосила, що звернеться до Федерального конституційного суду, якщо закон буде ухвалено.

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