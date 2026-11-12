У США дослідники Національних інститутів здоров’я США виявили зв’язок між підвищеним рівнем двох стійких хімічних речовин у крові та вищою частотою ER-негативного раку молочної залози. Як повідомляє ScienceDaily, ідеться про перфтороктанову кислоту PFOA та перфтороктансульфонову кислоту PFOS, які належать до групи пер- і поліфторалкільних речовин PFAS.

Різниця між групами

Жінки з найвищими концентраціями PFOA у крові мали на 67% вищу частоту ER-негативного раку молочної залози, ніж учасниці з найнижчими концентраціями цієї речовини. Для PFOS цей показник становив 93%. Водночас дослідники не виявили чіткого зв’язку між цими двома речовинами та загальним ризиком раку молочної залози.

ER-негативні пухлини не мають рецепторів, через які естроген стимулює ріст ракових клітин. Такі форми раку часто є агресивнішими та зазвичай мають гірші результати, ніж пухлини, чутливі до естрогену.

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Як проводили дослідження

Науковці проаналізували зразки крові, зібрані ще до встановлення діагнозу, та виміряли концентрації 17 речовин із групи PFAS. Вони використали дані Sister Study, до якого у 2003–2009 роках залучили 50 884 жінок віком від 35 до 74 років зі США та Пуерто-Рико. На момент вступу до дослідження учасниці не мали раку молочної залози, однак кожна з них мала рідну або неповнорідну сестру з таким діагнозом.

Для аналізу PFAS дослідники розглянули дані 1 609 жінок, у яких згодом виявили рак молочної залози, та порівняльної групи з 2 269 учасниць. Результати показують статистичний зв’язок, а не доводять, що PFOA або PFOS безпосередньо спричиняють захворювання.

Потреба в подальших дослідженнях

PFOA і PFOS значною мірою вивели з використання та замінили іншими сполуками PFAS, однак ці речовини зберігаються в довкіллі й можуть роками накопичуватися в організмі. Автори роботи закликали додатково оцінити можливий зв’язок новіших замінників PFAS із ризиком раку молочної залози. Дослідження опублікували в Journal of Clinical Oncology.

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