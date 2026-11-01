Високий суд Ісламабада заборонив згадувати FIR у довідках після виправдання — Dawn

Високий суд Ісламабада в Пакистані постановив, що поліція не має права зазначати FIR у довідці-характеристиці громадянина, якого остаточно виправдали у відповідній кримінальній справі. Суд визнав такі довідки незаконними та такими, що не мають юридичної сили.

Рішення у справі заявника

Суддя Айяз Шаукат ухвалив рішення за позовом в інтересах суспільства та зобов’язав генерального інспектора поліції Ісламабада запровадити формальний механізм. Він має гарантувати, що відомості про кримінальні справи, які завершилися виправданням, не потраплятимуть до довідок, виданих громадянам.

Суд також наказав вилучити з довідки заявника згадку про FIR, зареєстровану в поліцейській дільниці Шалімар. Як повідомляє Dawn, суд наголосив, що після виправдання немає правових підстав надалі представляти людину як обвинувачену або злочинця через поліцейський документ.

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Внутрішні дані поліції

У рішенні уточнено, що поліція може зберігати внутрішні записи про кримінальні справи для службових потреб. Водночас цю інформацію не можна розкривати в довідках-характеристиках, зокрема коли вони потрібні громадянам для виїзду за кордон.

Суддя Шаукат відкинув характеристику поліції, за якою заявника вважали особою, звільненою під час розслідування. Суд зазначив, що таке визначення нівелює юридичний наслідок і статус виправдання.

На думку суду, згадка про FIR у довідці попри виправдання порушує статті 4, 9, 14 і 15 Конституції Пакистану, що захищають права громадян, свободу, гідність і свободу пересування. Голові поліції Ісламабада доручили встановити процедуру, за якої виправданим громадянам не доведеться знову звертатися до суду, аби отримати документ із коректно відображеним юридичним статусом.

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