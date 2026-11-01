Високий суд правосуддя Ізраїлю видав умовний наказ, яким зобов’язав державні органи пояснити, чому вони не мають якнайшвидше вжити конкретних заходів для безпечного повернення палестинської бедуїнської громади Рас-Ейн-аль-Ауджа в південній частині Йорданської долини. За словами мешканців, вони залишили свої домівки приблизно дев’ять місяців тому через насильство з боку поселенців.

Як повідомляє Jerusalem Post, суд запропонував владі пояснити, чому не слід обмежити доступ ізраїльтян до житлової території громади, за винятком тих, чий в’їзд погоджений із мешканцями. Також ідеться про можливу евакуацію незаконних форпостів, перекриття або знесення збудованої без дозволу дороги поблизу та заходи безпеки під час повернення людей і після нього.

Відповідь мають подати до 1 грудня

Умовний наказ після слухання видали президент Верховного суду Іцхак Аміт і судді Дафна Барак-Ерез та Єхіель Кашер. Відповідачі мають подати письмові пояснення під присягою до 1 грудня. Наступне слухання у справі планують провести в першій половині грудня.

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Ізраїльська влада визнала обов’язок захищати жителів громади та заявила про готовність координувати їхнє повернення. Водночас вона повідомляла, що не може розмістити там постійні сили безпеки, а також висловлювала застереження щодо участі цивільних охоронців, які не перебували б під її контролем.

Позов подали шість мешканців

Петицію у березні 2025 року подали шестеро жителів громади та Центр розвитку мирних ініціатив. У ній позивачі заявили про багатомісячні переслідування, захоплення пасовищ, пошкодження інфраструктури та викрадення худоби, які вони пов’язують зі створенням і розширенням сусідніх поселенських форпостів.

За викладом позивачів, який наведено в судовому рішенні, громаду зрештою залишили близько 110 родин — понад 1 тисяча людей. Вони стверджують, що жили в цій місцевості приблизно 70 років. Суд зазначив, що побоювання мешканців нового насильства після відходу військових, з огляду на попередні події, не є безпідставними.

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