Високий суд Кенії скасував стягнення 389 тис. шилінгів з матері-одиначки — Nation Kenya

Високий суд Кенії скасував стягнення 389 064,50 кенійських шилінгів витрат на юридичні послуги з матері-одиначки у справі про опіку та утримання дитини. Суддя Гелен Намісі постановила, що такі провадження не можна прирівнювати до комерційних спорів, а визначення витрат має відповідати законодавчим ставкам і враховувати право людини на доступ до правосуддя, повідомляє Nation Kenya.

Спір про гонорар адвоката

Жінка звернулася до Головного магістратського суду Мілімані в Найробі у 2021 році. Її справу про опіку та утримання дитини врегулювали через судову медіацію, уклавши угоду про батьківську відповідальність без повноцінного судового розгляду.

За словами матері, вона залучила адвоката на умовах частково безоплатної правової допомоги та погодила загальну винагороду в 30 000 шилінгів. Згодом вона сплатила 40 000 шилінгів частинами через мобільні платежі. Адвокат натомість стверджував, що сторони усно домовилися про 500 000 шилінгів лише за ведення справи.

У червні 2024 року адвокат подав рахунок витрат, вимагаючи 956 696 шилінгів за юридичні послуги. Заступниця реєстратора Маргарет Курумбу не визнала твердження про усну домовленість, оскільки доказів цього не було. Водночас вона визначила гонорар за ведення справи на рівні 200 000 шилінгів, відняла вже сплачені 40 000 шилінгів і додала 53 333 шилінги витрат за підготовку до слухання, а також інші видатки.

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Неправильно застосовані ставки

Суддя Намісі встановила, що під час розрахунку витрат було застосовано неправильну шкалу. Відповідно до Додатка 7(4)(c) до Положення про винагороду адвокатів 2014 року, гонорар за справи про опіку та право доступу до дитини в судах нижчої інстанції становить 5 000 шилінгів.

Суд також зазначив, що навіть за застосування загального положення для справ, де неможливо визначити вартість предмета спору, гонорар не міг перевищувати 50 000 шилінгів. На думку судді, призначення 200 000 шилінгів не мало законних підстав.

Захист доступу до правосуддя

Окремо суд скасував витрати за підготовку до слухання. Такий вид витрат передбачений для проваджень у Високому суді, але не міститься у правилах, що регулюють витрати в судах нижчої інстанції. Крім того, справа була завершена медіацією, а не повним судовим розглядом.

Суддя наголосила, що в питаннях дітей першочергове значення мають їхні найкращі інтереси. Суд також узяв до уваги свідчення матері про її скрутне фінансове становище: вона утримує сім’ю, продаючи прикраси онлайн. На думку суду, стягнення 389 064,50 шилінгів у такій справі було непропорційним і створювало перешкоду для доступу до правосуддя.

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