Високий суд Лахора: споживчі суди не розглядають скарги страхувальників — Dawn

Високий суд Лахора в Пакистані постановив, що суди у справах захисту прав споживачів не мають юрисдикції розглядати скарги власників страхових полісів проти страхових компаній. Рішення ухвалив суддя Джавад Хассан за петицією United Insurance Company of Pakistan Limited.

Як повідомляє Dawn, компанія оскаржила рішення районного суду у справах захисту прав споживачів у Бхаккарі. Цей суд відхилив заперечення страховика щодо прийнятності скарги страхувальника, вважаючи, що спір виник у зв’язку з наданням страхових послуг.

Норми страхового законодавства

Суддя скасував це рішення, зазначивши, що нижча інстанція належно не проаналізувала положення статті 122 Страхового ордонансу 2000 року. Відповідно до частини третьої цієї статті, жоден суд, окрім спеціалізованого трибуналу, не може розглядати вимоги власника страхового поліса до страхової компанії, що стосуються страхового поліса або випливають із нього.

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Справу повернули на розгляд

Джавад Хассан також послався на статтю 143 Конституції Пакистану та судову практику, зокрема прецедент у справі Adamjee Insurance Company. Він зазначив, що належно ухвалене федеральне законодавство має пріоритет над провінційними актами, а спеціальний закон із визначеним механізмом розв’язання спорів не може бути витіснений загальними нормами про захист прав споживачів.

Справу повернули до суду у справах захисту прав споживачів для повторного розгляду питання про прийнятність скарги відповідно до законодавства та судової практики. Нове вмотивоване рішення мають ухвалити протягом місяця.

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