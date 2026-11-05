Високий суд Лахора відхилив понад 100 апеляцій POF — Dawn

Колегія Високого суду Лахора в пакистанському Равалпінді відхилила понад 100 апеляцій Pakistan Ordnance Factories (POF) щодо виплати підвищеної компенсації та відсотків землевласникам. Їхні ділянки вилучили для створення нового заводського майданчика у Вах-Кантонменті, повідомляє Dawn.

Рішення суду

Справу розглядала колегія суддів Таріка Махмуда Баджви та Ахсана Рази. Суд відхилив апеляцію щодо виконання рішення №05 за 2025 рік, а також пов’язані з нею апеляції, що виникли в межах того самого провадження про вилучення земель.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Історія вилучення земель

Спір стосується вилучення 29 199 каналів і 18 марлів землі в Бурхані, Джалло та Іслам-Гарху, у техсилі Хасан-Абдал округу Атток. Повідомлення про вилучення відповідно до Закону про придбання землі 1894 року опублікували 1 липня 1990 року, а остаточне рішення про компенсацію ухвалили 18 серпня 1992 року.

Із вилучених земель 548 каналів у Бурхані належали відповідачам, які оскаржили розмір компенсації, визначений органом із придбання земель. Верховний суд відхилив це оскарження 21 грудня 2019 року, а 18 липня 2023 року також відмовив у перегляді рішення.

Читай нас у