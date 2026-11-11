У Великій Британії Високий суд у Лондоні відхилив клопотання коміка, телевізійного судді та дитячого письменника Девіда Волліамса про заборону публікації звинувачень, що стосуються грумінгу та сексуальної поведінки. Після завершення строку для апеляції розслідування оприлюднили ITV News і The Guardian, повідомляє ABC News Australia.

Заяви учасниць розслідування

За даними The Guardian, кілька жінок заявили, що Волліамс нібито використовував свій статус знаменитості для сексуальних цілей, коли вони були підлітками або молодими жінками. Одна жінка стверджує, що зазнала сексуального насильства в його лондонському будинку, коли їй було 15 років. Інші учасниці розслідування заявляли про ймовірний грумінг у підлітковому віці.

Одна жінка розповіла, що Волліамс нібито контактував із нею відтоді, як їй було 15 років, а сексуальні стосунки між ними почалися, коли їй виповнилося 17, а йому було 34. За її словами, стосунки відбувалися за згодою, однак вона відчувала тиск. Адвокати Волліамса заявили, що він вважав її 18-річною.

Ще одна жінка стверджує, що познайомилася з артистом у 15 років після того, як він звернувся до неї через соцмережі. Кілька жінок, зокрема шість моделей віком від 19 до 22 років на той час, також заявили, що Волліамс першим контактував із ними в соцмережах. У розслідуванні йдеться і про нібито неналежні сексуальні стосунки з молодшою працівницею HarperCollins UK та переслідування іншої співробітниці.

ITV News і The Guardian повідомили, що їхнє трирічне розслідування ґрунтувалося на свідченнях понад 30 джерел із безпосереднім знанням обставин.

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Позиція Волліамса та реакція

Волліамс заперечив, що зловживав владою або статусом. У листі до журналістів він визнав, що іноді нерозважливо поводився у випадкових сексуальних стосунках і не завжди належно зважав на почуття інших людей. Водночас він заявив, що не є сексуальним хижаком і не порушував закон.

Адвокатка Волліамса Сара Мансурі повідомила суду, що її клієнт намагався вкоротити собі віку після отримання листів від The Guardian та ITV News із запитом на коментар. За її словами, пізніше він здійснив ще одну спробу, а також нещодавно був госпіталізований для психіатричної допомоги. Суд відхилив заяву про судову заборону 3 листопада.

Поліція Лондона повідомила, що зв’язалася з The Guardian та ITV News, аби потенційні потерпілі знали, як повідомити про можливі кримінальні правопорушення. Волліамсу не висували обвинувачень, а даних про поліцейське розслідування щодо нього немає.

Після публікацій BBC заявила, що прибирає частину програм, зокрема Little Britain, на час перегляду матеріалів за участю Волліамса. Його літературний агент Independent Talent Group припинив представляти артиста, а продюсери екранізації книжки Fing! вилучили його епізодичну появу з фільму.

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