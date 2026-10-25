Високий суд Сінду наказав передати тисячі наркосправ п’яти судам — The Express Tribune

Високий суд Сінду в Пакистані наказав передати тисячі незавершених справ про наркотики до п’яти новостворених спеціальних судів у Карачі. Йдеться про провадження, зареєстровані відповідно до Закону Сінду про контроль над наркотичними речовинами 2024 року.

Розподіл за юрисдикцією

Як повідомляє The Express Tribune, розпорядження видали за вказівкою голови Високого суду Сінду. Районним і сесійним суддям районів Карачі-Південь, Карачі-Схід, Карачі-Захід, Карачі-Центр і Маліра доручили забезпечити передачу проваджень та подати звіт Мухаммаду Джахангіру Хану з інспекційної групи суду.

Справи мають передати до судів CNS I, II, IV, V та VI в Карачі відповідно до їхньої територіальної юрисдикції. За даними органів влади, до нових судів передали всі справи, зареєстровані за новим законом, зокрема чотири провадження проти Анмол, також відомої як Пінкі.

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Нові правила проваджень

Зміни відбулися після скасування 15 жовтня 2024 року Закону про контроль над наркотичними речовинами 1997 року та його заміни новим законом Сінду. Питання щодо запобіжних заходів у нових справах також розглядатимуть спеціальні CNS-суди, куди подаватимуть проміжні й остаточні обвинувальні матеріали у нових та незавершених провадженнях.

Новий закон також дозволяє уряду створювати поліцейські відділки, пости та контрольно-пропускні пункти для боротьби з незаконним обігом наркотиків. Він передбачає суворіші покарання та гарантії захисту прав громадян, зокрема відеофіксацію рейдів, вилучень, перевірок і затримань.

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