Високодозова вакцина від грипу пов’язана з нижчим ризиком Альцгеймера — ScienceAlert

У США дослідники з Університету медичних наук Техасу в Х'юстоні проаналізували медичні дані майже 165 тисяч людей віком від 65 років. Вони виявили, що протягом двох років після щеплення ризик розвитку хвороби Альцгеймера в учасників, які отримали високодозову вакцину проти грипу, був до 22% нижчим, ніж у тих, хто отримав стандартну дозу. Про це повідомляє ScienceAlert.

Тривалість виявленого зв’язку

Учасники, які щороку отримували високодозову вакцину замість стандартної, мали дещо триваліший період нижчого ризику. Сильніший зв’язок дослідники зафіксували серед жінок, ніж серед чоловіків.

Автори зазначили, що разом із результатами їхнього попереднього аналізу 2022 року, який порівнював щеплених від грипу людей із нещепленими, різниця в ризику могла сягати майже 55%. У попередньому дослідженні за участю близько 1,9 млн американців віком від 65 років будь-яке щеплення від грипу пов’язували приблизно з 40% нижчим ризиком хвороби Альцгеймера порівняно з відсутністю вакцинації.

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Причинного зв’язку не доведено

Дослідження, опубліковане в журналі Neurology, є першим, у якому порівняли зв’язок між ризиком хвороби Альцгеймера та високодозовою або стандартною вакциною проти грипу. Водночас його результати не доводять, що вакцинація безпосередньо запобігає захворюванню. На думку незалежної епідеміологині Ерін Абнер, виявлена асоціація може пояснюватися тим, що люди, які отримували високодозову вакцину, відрізнялися станом здоров’я від тих, хто отримував стандартну.

Науковці вказали на обмеження роботи: хвороба Альцгеймера може розвиватися десятиліттями до появи симптомів, тож частина учасників могла вже мати прихований патологічний процес на момент вакцинації. Після виключення людей, яким діагноз поставили протягом місяця після щеплення, статистично значущий зв’язок з’являвся лише через вісім місяців. Приблизно через два роки він переставав бути статистично значущим.

У США Центри з контролю та профілактики захворювань із 2022 року рекомендують людям віком понад 65 років високодозову вакцину від грипу. Вона містить у чотири рази більше антигену грипу, ніж стандартне щеплення, і призначена для сильнішої імунної відповіді у літніх людей.

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