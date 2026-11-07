Вітамін C пов’язали зі зниженням ризику смерті на 65% у дослідженні — ScienceAlert

У дослідженні II фази за участю 109 людей щоденний пероральний прийом 1000 міліграмів вітаміну C пов’язали з на 65% нижчим ризиком смерті порівняно з групою плацебо. Такий результат отримали в межах експлораторного аналізу за три роки спостереження, повідомляє ScienceAlert. Результати роботи опублікували в журналі Cancer.

Учасники дослідження

Дослідження провела група науковців з Університету Копенгагена та Інституту Ван Андела. Усі учасники мали клональну цитопенію невизначеного значення (CCUS) або мієлоїдне злоякісне захворювання нижчого ризику, зокрема мієлодиспластичний синдром. Ці стани можуть прогресувати до гострого мієлоїдного лейкозу.

Для CCUS наразі немає лікування, здатного запобігти її переходу в гострий мієлоїдний лейкоз. За даними джерела, пацієнтам із передлейкемічними розладами зазвичай контролюють показники клітин крові. Мієлодиспластичний синдром можуть лікувати трансплантацією стовбурових клітин, однак цей метод підходить не всім.

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Що показали результати

У групі вітаміну C до агресивніших форм захворювань крові прогресували п’ятеро учасників, тоді як у групі плацебо — дев’ятеро. Водночас через невеликий загальний розмір вибірки ця різниця не була статистично значущою.

Дослідники також зафіксували менше зростання кількох маркерів запалення у групі вітаміну C. В учасників, які на початку мали дефіцит цієї речовини, її рівень повертався до норми.

Науковці припускають, що вітамін C може підтримувати роботу ферменту TET2, який бере участь у регуляції активності генів і може захищати від утворення ракових клітин. Однак у межах цього випробування цей механізм безпосередньо не перевіряли. Щоб встановити, чи здатен вітамін C зменшувати ризик розвитку раку або подовжувати життя, потрібне більше дослідження III фази.

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