Der Spiegel повідомив про витік даних Deutsche Bank, що охоплює 15 мільйонів електронних листів і документів. За даними видання, витік дає змогу зазирнути у внутрішню роботу банку, який Der Spiegel називає найважливішим у країні.

Згадані політики та бізнесмени

У матеріалі йдеться, що в масиві даних фігурують німецькі політики, російські олігархи, Дональд Трамп і Джеффрі Епштейн. Der Spiegel також пише про їхні фінансові таємниці, частину яких видання характеризує як сумнівні.

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Проєкт Inside Deutsche Bank

Матеріал опублікований у межах проєкту Inside Deutsche Bank. У супровідному описі розслідування видання згадує очільника банку Крістіана Зевінга, штаб-квартиру Deutsche Bank у Франкфурті та Володимира Путіна.

Публікація Der Spiegel датована 17 листопада 2026 року. У заголовку матеріалу видання називає цей витік безпрецедентним.

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