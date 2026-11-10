Витік даних міг зачепити 350 тисяч пасажирів SAS — The Local Sweden

У Швеції імовірний витік даних у глобальній системі бронювання Amadeus міг зачепити 350 164 пасажирів авіакомпанії SAS. Компанія подала повідомлення про інцидент до Шведського управління із захисту приватності (IMY), передає The Local Sweden.

Які дані могли постраждати

За даними SAS, імовірний витік переважно стосується старіших бронювань і вже завершених поїздок. Серед даних, які могли бути скомпрометовані, — номери бронювань, дати, кількість пасажирів та інша інформація, пов’язана з рейсами.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Авіакомпанія поки не повідомляла кожного з пасажирів окремо. У SAS зазначили, що це рішення можуть переглянути, якщо з’явиться нова інформація. Перевізник також заявив, що подав необхідні повідомлення до відповідних наглядових органів.

Інші авіакомпанії

Інцидент також торкнувся Finnair: авіакомпанія повідомила, що могли постраждати приблизно 116 тисяч її бронювань. У Finnair додали, що порушення безпеки охоплює кілька міжнародних авіаперевізників. Норвезький мовник NRK раніше повідомляв, що сторонні особи могли мати доступ до записів у системі Amadeus до трьох років, серед потенційно постраждалих є і пасажири Norwegian Air.

Читай нас у